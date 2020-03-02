Спасатели вытащили из Фонтанки курсанта: труп пролежал на дне неделю

В Северной столице спасатели вытащили тело из воды на набережной реки Фонтанки. По предварительным данным, труп пролежал на дне около недели.

К оказанию помощи спасатели приступили по просьбе следственных органов. Операция началась сегодня, 2 марта, в 14:34.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, спустя два часа сотрудники вытащили молодого мужчину на берег. Тело передано прокурорам и следователям-криминалистам. Они выяснят причину смерти.

Вместе с тем, установлена личность утопленника — им оказался курсант Военной академии МТО.

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