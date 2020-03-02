На границе с Эстонией лихач на внедорожнике протаранил ворота и повредил шлагбаум

На границе с Эстонией лихач на внедорожнике протаранил ворота и повредил шлагбаум
КПП. Фото: vk.com/dorinspb

Пограничники в Эстонии задержали водителя, который въехал в ворота на нарвском пограничном пункте. На таран лихач пошел умышленно.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 2 марта. Как сообщили в группе «Дорожный инспектор», владелец внедорожника марки Mitsubishi Pajero проигнорировал КПП и проехал вперед, повредив не только ворота, но и шлагбаум.

Пока неизвестно, какие номера были у паркетника — российские или эстонские. За рулем находился мужчина средних лет, его личность устанавливается.

«Руководитель Нарвского погранпункта Юллар Кустала отметил, что водитель внедорожника совершил свой поступок умышленно», — добавили в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что подобный прорыв мог закончиться более плачевно. Обычно на погранпункте очень интенсивное движение.

Обошлось без пострадавших.

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