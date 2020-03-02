В Боткина у помещенных на карантин пациентов выявлены ОРВИ

В больнице остаются 26 человек, все они жители Петербурга и Ленобласти. Фото: pixabay

В больнице остаются 26 человек, все они жители Петербурга и Ленобласти. Фото: pixabay

В петербургской инфекционной больнице имени Боткина находятся 26 пациентов, помещенных для проверки на наличие коронавирусной инфекции. У всех из них диагностированы ОРВИ.

Обо всем стало известно сегодня, 2 марта. В больницу также были помещены восемь человек, в том числе один иностранец из Ирана. Все они посещали районы, где отмечена неблагополучная эпидемиологическая ситуация.

Как сообщили в городском управлении Роспотребнадзора, что все 26 человек, помещенные в больницу с подозрением на коронавирус, находятся на лечении с признаками ОРВИ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Боткинской больнице ужесточили контроль за карантином по коронавирусу.