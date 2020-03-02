В Боткинской больницы ужесточили контроль за карантином по коронавирусу

В Боткинской больницы ужесточили контроль за карантином по коронавирусу
Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

В Клиническую инфекционную больницу имени Боткина в Петербурге госпитализировали 26 пациентов с подозрением на коронавирус. Все они прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Пациенты помещены в 11 отделение Боткинской больницы. Решение об их госпитализации было принято в связи с наличием признаков ОРВИ, уточнили в комитете по здравоохранению.

Меры по обеспечению безопасности в больнице усилены. Пациентов с подозрением на коронавирус помещают в отдельно стоящее здание на Пискаревском проспекте, 49. Туда они попадают на спецлифте, минуя приемный покой. Контакт с другими пациентами для них исключен.

«Содержатся больные в основном по одному, в случаях, если они прибыли из одного эпидочага – по двое», — уточнили в комитете.

Одежда пациентов проходит дезинфекцию. Персонал больницы в боксы к больным заходит в противочумном комплекте. Он представляет собой одноразовый защитный костюм с двойными резиновыми печатками, которые запечатывают липкой лентой, защитные бахилы и маску на всю лицо со сменными фильтрами. Чтобы облачится в комплект, требуется минимум 10 минут. После возвращения сотрудника из бокса комбинезен погружают в емкость для обеззараживания.

Фото: комитет по здравоохранению

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург получил лицензию на использование тест-системы, с помощью которой проводится анализ на коронавирус нового типа.

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В Боткинской больницы ужесточили контроль за карантином по коронавирусу