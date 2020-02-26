Петербург получил лицензию на диагностику коронавируса

Узнать результаты анализов на коронавирус в Петербурге теперь можно быстрее. Лаборатория городского Центра гигиены и эпидемиологии получила лицензию на использование тест-системы, с помощью которой осуществляется диагностика.

Прежде достоверно диагностировать коронавирус можно было только в НИИ «Вектор» в Новосибирске. Тест-система, разработанная местными учеными, была выслана в регионы. Однако до получения лицензии Петербург и другие города были вынуждены отправлять все результаты анализов в Новосибирск на подтверждение.

«Сейчас, когда Роспотребнадзор получил лицензию на реагент, диагностику проводит непосредственно сама лаборатория. Не нужно отправлять в Новосибирск на допроверку наши результаты», — рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Центр гигиены и эпидемиологии Петербурга обеспечен необходимым количеством реагентов для проведения обследований. Прежде в связи с тем, что в Новосибирск отправляли пробирки с материалами пациентов со всей страны, ждать результаты приходилось от недели до двух. Теперь это время заметно сократиться.

В Роспотребнадзоре добавили, что жителям Петербурга не стоит паниковать и бежать сдавать анализы на новую коронавирусную инфекцию.

«При первых признаках ОРВИ нужно обратиться к доктору и обязательно ему рассказать, были ли вы в странах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Если нет, у вас, вероятно, ОРЗ, ОРВИ или грипп. В противном случае мы проведем все необходимые мероприятия и отправим вас в инфекционный стационар для полного обследования. Там у вас возьмут мазок из насоглотки и проведут анализ на новую коронавирусную инфекций», — уточнили в ведомстве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около 10% петербуржцев отказались от поездки в азиатские страны из-за эпидемии коронавируса.