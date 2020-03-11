Подозреваемый в убийстве приятеля в Колпино будет присутствовать на его похоронах

Похороны застреленного по ошибке в Колпино 14-летнего мальчика организуют семьи пострадавшего и потерпевшего совместно.

По словам адвоката подозреваемого, сообщает телеканал «Санкт-Петербург», трагедия сильно сплотила семьи. Подросток, которого подозревают в убийстве друга, также будет присутствовать на похоронах — такое решение он принял самостоятельно.

Напомним, тело мальчика с простреленной головой нашли вечером 7 марта в Колпино. Погибший находился в парадной одного из домов. Следствие полагает, что местный житель застрелил своего знакомого из ружья, а после вынес тело из квартиры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подросток находится в тяжелом состоянии.