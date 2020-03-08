Адвокат рассказал о состоянии школьника, подозреваемого в убийстве в Колпино

В парадной одного из домов в Колпино обнаружено тело 14-летнего мальчика с огнестрельным ранением головы. Адвокат подростка, подозреваемого в убийстве, рассказал о состоянии своего подзащитного.

В разговоре с RT Артем Баконин подчеркнул, что подросток находится в тяжелом состоянии и сильно переживает из-за своего близкого.

Трагедия случилась субботним вечером, 7 марта, в одном из домов по улице Ижорского батальона. Следствие полагает, что местный житель застрелил своего знакомого из ружья, а после вынес тело из квартиры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подозреваемый в убийстве школьника признал вину.