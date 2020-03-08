Адвокат рассказал о состоянии школьника, подозреваемого в убийстве в Колпино

Адвокат рассказал о состоянии школьника, подозреваемого в убийстве в Колпино
Мальчика застрелили из ружья. Фото: pixabay.com

В парадной одного из домов в Колпино обнаружено тело 14-летнего мальчика с огнестрельным ранением головы. Адвокат подростка, подозреваемого в убийстве, рассказал о состоянии своего подзащитного.

В разговоре с RT Артем Баконин подчеркнул, что подросток находится в тяжелом состоянии и сильно переживает из-за своего близкого.

Трагедия случилась субботним вечером, 7 марта, в одном из домов по улице Ижорского батальона. Следствие полагает, что местный житель застрелил своего знакомого из ружья, а после вынес тело из квартиры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подозреваемый в убийстве школьника признал вину.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
колпино криминал убийство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Джаред Лето полез на скалу и едва не погиб
«Жесть была»: Надежда Бабкина рассказала о пластике
Неизвестный в шлеме открыл стрельбу в парижской мечети
Пугачева развеселила поклонников новой сумочкой в виде женского интимного органа
Адвокат рассказал о состоянии школьника, подозреваемого в убийстве в Колпино
Спасатели потушили две полыхающие «Газели» на Удельном проспекте
УЕФА отменил традиционные предматчевые рукопожатия из-за коронавируса
Ученые выяснили, как телефоны и компьютеры вызывают маразм и депрессию