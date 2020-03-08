Школьник признал вину в убийстве друга в Колпино

В Петербурге подросток, подозреваемый в убийстве 14-летнего школьника, признал вину. На допросе он рассказал, что выстрелил в сверстника по неосторожности.

«Мой подзащитный признает вину. Он сообщил следователям, что это произошло по неосторожности», — приводит «Интерфакс» слова адвоката Артема Баконина.

Адвокат сообщил, что в ближайшее время Колпинский районный суд изберет меру пресечения для его подзащитного. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о домашнем аресте. Обвинение подростку пока не предъявлено.

По словам Баконина, школьник находится в подавленном состоянии, так как убитый мальчик был его лучшим другом.

Напомним, 7 марта в парадной одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино обнаружили тело 14-летнего мальчика с огнестрельным ранением головы. Как полагает следствие, подросток находился в гостях у сверстника. Из ружья в него выстрелил сын хозяина квартиры, после чего перетащил тело на лестничную площадку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что расследование уголовного дела об убийстве школьника в Колпино взято на контроль в центральном аппарате СК России.