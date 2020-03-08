Подростка задержали по подозрению в убийстве сверстника в Колпино

В Петербурге задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в убийстве 14-летнего школьника. Расследование уголовного дела взято на контроль в центральном аппарате СК России.

Следователи продолжают допросы свидетелей и очевидцев, назначены необходимые экспертизы, устанавливается мотив убийства.

«В ближайшее время он [несовершеннолетний — прим. ред. ] будет допрошен в качестве подозреваемого и следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста», — рассказали в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

Напомним, тело 14-летнего школьника было обнаружено в подъезде жилого дома по улице Ижорского батальона 7 марта. Как полагает следствие, накануне подросток вместе со сверстниками находился в квартире. Из ружья в него выстрелил сын хозяина жилья. Ранение оказалось смертельным. Тело погибшего подросток вынес на лестничную площадку.

Ружье изъято на месте происшествия и направлено на экспертизу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Мурманском 15-летний школьник избил 11-летнего ребенка до потери сознания.