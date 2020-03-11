В Ленобласти пенсионерка обнаружила в канаве труп мужчины

Во Всеволожском районе Ленобласти полицейские разыскивают злоумышленников, причастных к убийству мужчины.

Трагедия произошла во вторник, 10 марта, в деревне Агалатово, в 20 м от строящегося ЖК « Барская усадьба». В отдел полиции обратилась 66-летняя женщина. Она рассказала, что обнаружила в канаве труп мужчины.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, прибывшие правоохранители установили, что на голове трупа в районе теменной области имеются ушибленные и резаные раны.

По факту убийства возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подозреваемый в убийстве приятеля в Колпино будет присутствовать на его похоронах.