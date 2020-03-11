Добронравов заявил, что новый сезон «Сватов» почти отсняли

В седьмом сезоне к прежнему актерскому составу добавились новые люди. Фото: скрин из сериала "Сваты"

В седьмом сезоне к прежнему актерскому составу добавились новые люди. Фото: скрин из сериала "Сваты"

Осталось дождаться теплой погоды, чтобы поработать над летними эпизодами.

Об этом стало известно сегодня, 11 марта. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». Актер Федор Добронравов объявил об окончании съемок седьмого сезона «Сваты». Основные сцены уже готовы, осталось лишь дождаться солнечной погода и доснять некоторые сцены. Предположительно работу над сериалом продолжат в мае, если месяц выдастся достаточно теплым. Сразу после этого весь материал передадут на монтаж, чтобы как можно скорей показать зрителям.

Напоминаем, что «Сваты» пытались запретить в Украине, а еще по каким-то причинам съемки останавливали. Фанаты переживали, что не увидят нового сезона, но все сложилось удачно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты». Кравченко рассказала, что причина ухода кроется в деньгах. Но точной информацией она не располагает.