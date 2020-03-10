Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Новый сезон выйдет одной из главных актрис. Фото: кадр из сериала "Сваты"

Новый сезон выйдет одной из главных актрис. Фото: кадр из сериала "Сваты"

Актриса не появится в 7 заключительном сезоне проекта. Об этом рассказала ее коллега по сериалу, Татьяна Кравченко в интервью Собеседник.ru.

Кравченко рассказала, что причина ухода кроется в деньгах. Но точной информацией она не располагает. Зато актриса рассказала, что очень рада тому, что снова встретила своих старых коллег на съемках — Федора Добронравова и Николая Добрынина.

Приоткрыла она и завесу тайны о сюжете нового сезона. Кравченко поделилась тем, что новых сериях будет показана история семьи Будько, когда они еще были молодыми, отметив, что идея очень оригинальная и неожиданная в рамках данной истории.

Съемки начали в конце января в Белоруссии. Последние серии вышли ещё в 2013 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7» в Белоруссии.