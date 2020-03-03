Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7» в Белоруссии

Актрисы Татьяна Кравченко и Олеся Железняк покинули съемочную площадку сериала «Сваты-7». Женщины уехали из Белоруссии и вернулись в Россию.

Актрисы задействованы в спектакле «Сирена и Виктория», 1 марта у них было выступление в подмосковной Балашихе.

Помимо Железняк и Кравченко, съемочную площадку покинули и другие актеры. Первой из Белоруссии уехала Анна Кошмал, а за ней — Людмила Артемьева и Николай Добрынин, сообщает donday.ru.

Точная дата выхода «Сватов-7» на экраны пока неизвестна. Не исключено, что сезон станет последним для сериала.

Сваты — украинский комедийный сериал студии «Квартал-95», премьера которого состоялась в 2008 году. Шестая часть сериала вышла на экраны в 2013 году, съемки «Сватов 7» стартовали в 2017 году, а затем были приостановлены. В 2020 они возобновились вновь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что fктер Федор Добронравов анонсировал выход нового сезона сериала «Сваты»/