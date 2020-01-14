Добронравов рассказал, в каком году выйдет седьмой сезон «Сватов

Актер Федор Добронравов анонсировал выход нового сезона сериала «Сваты», а также рассказал о страхах съемочной группы.
По словам актера, сыгравшего Ивана Будько, он наравне со всей съемочной площадкой боится что-то загадывать из-за регулярных срывов сроков. Он добавил, что в начале причиной таких нарушений планов были слухи, что герои хотят покинуть проект, а затем инцидент и с самим актером, которого не пускали на территорию Украины.
В беседе с журналистами Teleprogramma.pro Добронравов заявил, что седьмой сезон отечественного сериала выйдет в 2021 году.
«Если бог даст и все пойдет по плану», — отметил актер.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что актерский состав популярного сериала «Сваты» может остаться прежним. Такое заявление сделал Федор Добронравов.