Федор Добронравов обрадовал поклонников сериала «Сваты»

Актер заверил, что актерский состав вряд ли изменится.
Об этом стало известно сегодня, 4 декабря. Обо всем сообщило РИА ФАН. Советский и российский актер театра и кино Федор Добронравов рассказал, что все слухи, распространяемые в сети, не совсем верны. СМИ писали, что сериал «Сваты» могут покинуть некоторые актеры, но это неправда, уверяет артист. Он заверил, что Николай Добрынин и Людмила Артемьева точно никуда не уходят.
«Насколько я знаю, актерский состав не претерпит никаких сильных изменений, все остальное надуманно»,
— пояснил актер.
Он также отметил, что новый сезон выйдет в 2020 году, так что поклонникам осталось ждать недолго.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Даниил Белых прокомментировал заявление о переименовании «Сватов».
«Это была шутка про «Золовку». В самом слове заложена какая-то шутка. Я не знаю по объёму общему, сколько снято, но объём большой снят», – сказал Белых, сообщает «Царьград».