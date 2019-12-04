Федор Добронравов обрадовал поклонников сериала «Сваты»

Продюсером "Сватов" с 1 по 6 сезоны являлся Владимир Зеленский, который на данный момент занимает пост президента Украины. Фото: Instagram

Продюсером "Сватов" с 1 по 6 сезоны являлся Владимир Зеленский, который на данный момент занимает пост президента Украины. Фото: Instagram

Актер заверил, что актерский состав вряд ли изменится.

Об этом стало известно сегодня, 4 декабря. Обо всем сообщило РИА ФАН. Советский и российский актер театра и кино Федор Добронравов рассказал, что все слухи, распространяемые в сети, не совсем верны. СМИ писали, что сериал «Сваты» могут покинуть некоторые актеры, но это неправда, уверяет артист. Он заверил, что Николай Добрынин и Людмила Артемьева точно никуда не уходят.

«Насколько я знаю, актерский состав не претерпит никаких сильных изменений, все остальное надуманно»,

— пояснил актер.

Он также отметил, что новый сезон выйдет в 2020 году, так что поклонникам осталось ждать недолго.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Даниил Белых прокомментировал заявление о переименовании «Сватов».

«Это была шутка про «Золовку». В самом слове заложена какая-то шутка. Я не знаю по объёму общему, сколько снято, но объём большой снят», – сказал Белых, сообщает «Царьград».