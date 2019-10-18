Даниил Белых прокомментировал заявление о переименовании «Сватов»

Продюсером "Сватов" с 1 по 6 сезоны являлся Владимир Зеленский, который на данный момент занимает пост президента Украины. Фото: Instagram

Продюсером "Сватов" с 1 по 6 сезоны являлся Владимир Зеленский, который на данный момент занимает пост президента Украины. Фото: Instagram

Актер Даниил Белых опроверг слухи о смене названия сериала и массовом уходе артистов из «Сватов».

«Это была шутка про «Золовку». В самом слове заложена какая-то шутка. Я не знаю по объёму общему, сколько снято, но объём большой снят», – сказал Белых, сообщает «Царьград».

Ранее в СМИ появилась информация, что продолжение сериала «Сваты» оказалось под угрозой срыва из-за ухода актеров. Сообщалось, что проект покидает Николай Добрынин, исполняющий роль Митяя, который недоволен сценическим образом своего героя и постоянными насмешками над ним. По информации «Газеты.ру», актриса Анна Кошмал, которая играет повзрослевшую Женьку, также хочет отказаться от участия в продолжении проекта. Съемки седьмого сезона ведутся с 2017 года. Съемки проходили в Белоруссии.

Продюсером «Сватов» с 1 по 6 сезоны являлся Владимир Зеленский, который сейчас занимает пост президента Украины.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что российский актер и кинопродюсер Федор Добронравов рассказал об этапах съемки нового сезона сериала «Сваты».