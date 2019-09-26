Федор Добронравов рассказал о съемках нового сезона «Сватов»

В седьмом сезоне к прежнему актерскому составу добавились новые люди. Фото: скрин из сериала "Сваты"

В седьмом сезоне к прежнему актерскому составу добавились новые люди. Фото: скрин из сериала "Сваты"

Российский актер и кинопродюсер Федор Добронравов рассказал об этапах съемки нового сезона сериала «Сваты». Актер играет одну из главных ролей— Ивана Будько.

Федор Добронравов отметил, что из-за геополитических неурядиц съемки в Белоруссии длились два года. Он также добавил, что несмотря на это, все шло «прекрасно»: в седьмом сезоне к прежнему актерскому составу добавились новые люди, однако работу пришлось прервать.

Как сообщил актер в интервью «Известиям», на настоящий момент готова только половина сезона. Он подчеркнул, что между сезонами планировалось сделать перерыв, но зрители полюбили проект и постоянно спрашивали о выходе новых серий, из-за чего работу над новым сезоном продолжили.

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