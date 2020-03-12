Прилучный подарил Муцениеце кольцо с бриллиантом

Прилучный подарил Муцениеце кольцо с бриллиантом
Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Фото: instagram.com/bugevuge

Подарок от Прилучного Муцениеце передали ее подруги. Девушка отреагировала на подарок с юмором, отметив, что Прилучный жмот, ведь она хотела три кольца, а не одно. Но все же, украшение имениннице, которой исполнился 31 год, очень понравилось. Об этом она рассказала в своем новом видео на Youtube.

Актриса заверяет своих фанатов в том, что с ней все хорошо. От грустных мыслей ее отвлекает работа, дети и любимая пробежка. Также, девушка недавно исправила татуировку в виде обручального кольца у себя на запястье. Теперь на безымянном пальце красуется лисичка.

Напомним, о разводе знаменитая пара объявила недавно в своих аккаунтах в Instagram. Они объяснили поклонникам, что хотят красиво завершить историю их любви. Актеры подчеркнули, что навсегда останутся родными людьми.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что незадолго до развода Павел Прилучный заложил имущество.

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