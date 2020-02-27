Незадолго до развода Павел Прилучный заложил имущество

За два месяца до того, как Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально объявили о разводе, актер заложил свой дорогостоящий автомобиль.

Несколько дней назад одна из самых красивых и, как думали поклонники, крепких пар отечественного шоу-бизнеса открыто заявила о разводе. Актеры предпочли завершить «красивую историю любви» подобающим образом и отметили, что остаются в крепких дружеских отношениях.

При этом, как пишет издание StarHit, пару месяцев назад Прилучный заложил свой Range Rover за 5 миллионов рублей. На такой шаг актеру пришлось пойти, чтобы погасить кредит. Подмосковный загородный дом останется во владении Муцениеце и детей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru рассказывала о реакции поклонников звездной пары на официальное заявление о разводе. Многие оказались чрезвычайно опечалены.