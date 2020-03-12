Виновника смертельного ДТП на Невском проспекте отправили в колонию на 8,5 лет

Мурад Касымов, управлявший автомобилем в состоянии наркотического опьянения, въехал в толпу пешеходов на Невском проспекте, что привело смерти двоих человек.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в феврале 2019 года. Обвиняемый, употреблявший наркотики и, возможно, алкоголь, сел за руль и отправился в центр Северной столицы. Он ехал по Невскому проспекту на достаточно большой скорости, а затем, не справившись с управлением, врезался в две машины, находившиеся рядом.

От удара автомобиль Касымова вылетел на тротуар, где стояла толпа пешеходов. В результате два человека погибли, еще трое получили травмы разной степени тяжести. В четверг, 12 марта, Куйбышевский районный суд признал мужчину виновным в смертельном ДТП. Преступнику придется провести 8,5 лет в колонии общего режима, после чего еще в течение трех лет он не сможет управлять транспортом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вынесли приговор организаторам нелегального казино на Королева.