Семак оценил готовность Дзюбы к матчу с «Уралом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о готовности футболистов к предстоящему матчу 22-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги против екатеринбургского «Урала».

Он отметил, что все игроки готовы, кроме Олега Шатова и Эмануэля Мамманы, сообщили в пресс-службе петербургского клуба. Что касается Артема Дзюбы, Сердара Азмуна и Себастьяна Дриусси, то по словам главного тренера, эти футболисты смогут восстановить свои лучшие кондиции перед матчем.

«Зенит» сыграет с «Уралом» 14 марта на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по петербургскому времени.

Отметим, что «Зенит» по-прежнему лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 47 очков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее. В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст.