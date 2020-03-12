Медики рассказали, какие продукты защищают от вирусов

Во все времена чеснок является лучшим продуктом для борьбы с вирусами. Фото: pixabay.com

Во все времена чеснок является лучшим продуктом для борьбы с вирусами. Фото: pixabay.com

В период эпидемии коронавируса необходимо усиленно помогать иммунной системе защищать организм от воздействия вредоносных микробов и бактерий.

Лучше всего с этой задачей по-прежнему справляется чеснок, обладающий не только антивирусным, но и антибактериальным и противогрибковыми свойствами. Испанское издание La Vanguardia составило перечень продуктов, которые также помогут укрепить иммунитет.

Вторым после чеснока специалисты называют миндаль, который является кладезем витамина Е. Еще одним крайне полезным для укрепления иммунной системы продуктом является черника, которая защищает дыхательные пути. Не стоит забывать про куриный бульон и картофель, а также насыщенную полезными минералами и клетчаткой брокколи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Италии из-за эпидемии коронавируса под запретом оказалось проведение свадебных торжеств и похоронных церемоний.