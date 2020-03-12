Apple запретила сотрудникам предлагать примерку часов и наушников из-за коронавируса

Компания Apple запретила своим сотрудникам предлагать покупателям примерить часы и наушники. Соответствующее правило было введено из-за распространения нового типа коронавируса.

Теперь покупатели смогут примерить образец только в том случае, если попросят об этом самостоятельно. Консультантам предлагать такую возможность не разрешается.

Как сообщает Business Insider, компания также установит в магазинах диспенсеры с дезинфицирующими средствами для рук и привлечет дополнительный персонал к уборке помещений. Кроме того, сотрудники с почасовой оплатой смогут взять больничный без отработки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Apple отменила презентацию iPhone SE 2 из-за коронавируса.