Apple отменила презентацию iPhone SE 2 из-за коронавируса

Корпорация Apple отменила презентацию iPhone SE 2 в штаб-квартире в Санте-Кларе. Пройти она должна была в конце марта.

По информации Forbes, на это повлияло два фактора. Первое, власти округа Санта-Клара ввели ограничение на проведение массовых мероприятий с 11 марта по 1 апреля. Второе, проблемы с комплектующими, которые возникли у Apple из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Официально презентация iPhone SE 2, а также IPad Pro и других новых устройств от Apple анонсирована не была. Однако обычно компания одновременно с запуском устройств проводит пресс-конференцию с рассказом о новых моделях.

Как полагают источники, Apple проведет онлайн-трансляцию или опубликует пресс-релиз с информацией о новых устройствах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей России призвали избегать общественные места из-за коронавируса.