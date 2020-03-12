Ученые предупредили о возможном бесплодии у переболевших коронавирусом

Ученые предупредили о возможном бесплодии у переболевших коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay

Китайские ученые считают, что новый тип коронавируса может вызвать мужское бесплодие. Исследование провели специалисты Центра репродуктивной медицины Медицинского колледжа Тунцзи.

Медики решили проверить переболевших коронавирусом мужчин на предмет бесплодия. Врачи пришли к выводу, что новый вирус генетически похож на один из прошлых вирусов SARS, который мог вызывать воспаление яичек с последующим бесплодием.

Как сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на сайт правительства провинции Хубэй, несмотря на схожесть с SARS, никакие исследования не подтвердили, что новый коронавирус влияет на мужскую фертильность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в магазинах Apple сотрудникам запретили предлагать примерку часов и наушников из-за коронавируса.

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