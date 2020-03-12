Заключительный этап Кубка мира по биатлону в Осло отменили из-за коронавируса

Заключительный этап Кубка мира по биатлону в Осло отменили из-за коронавируса
Заключительный этап Кубка мира по биатлону должен был пройти в норвежском Холменколлене 20-22 марта. Фото: instagram.com/ibu_biathlonworld/

Заключительный этап Кубка мира по биатлону, который должен был пройти в норвежском Холменколлене 20-22 марта, решили отменить из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщил Международный союз биатлонистов сообщил на своей странице в Twitter.

Холменколлен является пригородом норвежской столицы.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольный матч ЦСКА — «Зенит», который пройдет в столице, по той же причине пустят не более пяти тысяч зрителей. Новые меры будут действовать в отношении всех массовых мероприятий до 10 апреля.

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