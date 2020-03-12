Институт кино и телевидения Петербурга признан лучшим творческим вузом России

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения занял лидирующую позицию в списке лучших творческих вузов России.

В общей сложности в перечень, составленный Министерством науки и высшего образования РФ, вошли 87 высших образовательных учреждений и их филиалов. Оценку учебных заведений проводили еще в прошлом году, однако итоги подвели только сейчас. О присуждении почетного первого места рассказали в пресс-службе университета.