Институт кино и телевидения Петербурга признан лучшим творческим вузом России

Институт кино и телевидения Петербурга признан лучшим творческим вузом России
Фото: Google View

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения занял лидирующую позицию в списке лучших творческих вузов России.

В общей сложности в перечень, составленный Министерством науки и высшего образования РФ, вошли 87 высших образовательных учреждений и их филиалов. Оценку учебных заведений проводили еще в прошлом году, однако итоги подвели только сейчас. О присуждении почетного первого места рассказали в пресс-службе университета.

Уровень вуза оценивали по четырем критериям: образовательная, научно-исследовательская и финансово-экономическая деятельность, а также взаимодействие университета с другими странами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на базе петербургского НИУ «Высшая школа экономики» открылся контактный центр международной телекоммуникационной компании Tele2.

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Институт кино и телевидения Петербурга признан лучшим творческим вузом России