Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию

Она призвала всех уважительно относиться к канадцам, которые хотят уберечь себя от коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 12 марта. Обо всем сообщает Sport24. Заслуженный тренер СССР Татаьяна Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию, который был запланирован в период с 18 по 22 марта в Канаде. Она заявила, что весь мир принял такое решение и нужно относиться к этому уважительно. Тарасова отметила, что в Канаде коронавирус диагностировали у шести приезжих, так что страна делает все, чтобы уберечь свой народ.

По предварительным данным, соревнования могут перенести на конец 2020 года. Пока что даты не определены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что заключительный этап Кубка мира по биатлону в Осло отменили из-за коронавируса. Он должен был пройти в норвежском Холменколлене 20-22 марта.