Петербуржцев будут штрафовать за неоплату парковки

Сейчас зона платной парковки в Петербурге распространяется на дороги Невского, Лиговского проспектов, Кирочной улицы и набережной реки Фонтанки. Фото: pixabay.com

Сейчас зона платной парковки в Петербурге распространяется на дороги Невского, Лиговского проспектов, Кирочной улицы и набережной реки Фонтанки. Фото: pixabay.com

Размер штрафа составит три тысячи рублей.

Об этом стало известно сегодня, 12 марта. Обо всем сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. Теперь автомобилисты, нарушившие правила платной парковки, будут вынуждены заплатить три тысячи рублей. Речь идет о неоплате парковки, за превышение оплаченного времени более чем на 10 минут, а также за оплату парковки в размере меньше установленного.

Отмечается, что средства будут поступать в бюджет. Их потратят на строительство социальных объектов и на развитие инфраструктуры. Глава Северной столицы поблагодарил всех, кто несмотря на отсутствие штрафов, оплачивали стоянку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге водители не могут обжаловать штрафы за нарушения на платных парковках.