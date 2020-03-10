В Петербурге водители не могут обжаловать штрафы за нарушения на платных парковках

В подобных делах, ошибки имеют место быть, но вот обжаловать свой штраф практически невозможно.

Единственное упоминание о законном праве на этом присутствует на сайте «Парковки Санкт-Петербурга». Сайт сообщает, что обратиться по поводу обжалования можно в течение 10 дней в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Вот только никаких адресов, куда возможно будет направить свое заявление, не указано.

Получается, оспорить штраф не представляется возможным, ведь больше нигде не написано можно ли обратиться в другое место. При обращении к КРТИ с данным вопросом, от них был получен ответ, который полностью продублировал информацию с вышеупомянутого сайта. Об этом сообщает Мойка78.

Если сравнивать две столицы, в Москве данная процедура весьма организована. При наличии необходимых доказательств водитель всегда можно оспорить свой штраф. На специальном сайте можно оставить заявку, которую рассмотрят и вынесут решение. Также, сайт даже помогает правильно приводить аргументы в составлении заявления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что платные парковки готовятся к приему оплаты за стоянку.