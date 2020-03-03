Платные парковки готовятся к приему оплаты за стоянку

В Петербурге начнут штрафовать за нарушения на платных парковках. Фото: Baltpoto/Андрей Пронин

В Петербурге начнут штрафовать за нарушения на платных парковках. Фото: Baltpoto/Андрей Пронин

В ближайшее время заработает закон, который будет бороться с нарушителями оплаты. Подобные нарушения приносят большие убытки городу, в связи с этим были внесены необходимые поправки.

О готовности к принятию оплаты от добросовестных водителей «Мойка78» спросила у ГКУ «Городской центр управления парковками». Сейчас в городе в рабочем состоянии 95% паркоматов, их проверку проводят регулярно. Представитель центра ответила, что работа отслеживается в реальном времени, а неполадки устраняются оперативно.

Чтобы оплата происходила проще, есть разные, удобные варианты. Можно использовать специальное мобильное приложение, отправить сообщение или сделать все через личный кабинет.

Поправки вступят в силу с 12 марта. Теперь, в случае нарушения, водителям придется оплачивать штраф до 3 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Петербурга предложат Госдуме раскрывать данные о нарушениях на платных парковках.