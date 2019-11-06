Депутаты Петербурга предложат Госдуме раскрывать данные о нарушениях на платных парковках

Законодательное собрание рассмотрит законопроект, направленный на введение штрафов за нарушения на платных парковках. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

Законодательное собрание рассмотрит законопроект, направленный на введение штрафов за нарушения на платных парковках. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

Законодательное собрание Петербурга рассмотрит законопроект, который позволит полиции предоставлять соответствующим органам данные о нарушителях платной парковки.

Инициатива направлена на введение штрафов за нарушения на платных парковках, пишет «Коммерсантъ». Как отметил председатель парламента Вячеслав Макаров, сейчас полиция не имеет права раскрывать данные о владельцах авто. Это позволяет водителям избегать штрафы.

Всего с 2015 года было выписано около 700 тыс. штрафов за нарушения на платной парковки на общую сумму около 2 млрд рублей. Однако большую часть из них не удалось взыскать из-за пробелов в законодательстве.

После того, как законопроект будет одобрен, петербургские депутаты направят его в Госдуму.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство Петербурга и Главное управление МВД договорились о подписании соглашения о передаче персональных данных автомобилистов.