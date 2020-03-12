ВЦИОМ прогнозирует, что за поправки в Конституции проголосуют более 60%

Законопроект о поправках в Конституцию был единогласно принят 23 января. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Законопроект о поправках в Конституцию был единогласно принят 23 января. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Всего в голосовании примут участие почти 70% россиян.

Об этом стало известно сегодня, 12 марта. Обо всем сообщает ВЦИОМ. Центр провел опрос среди россиян, чтобы понять, каково их мнение по поводу поправок в Конституцию. За то, чтобы их внесли, готовы голосовать 64% людей, против выступили 15% респондентов, а затрудняются ответить на вопрос 21%.

Отмечается, что принять участие в голосовании собираются 69% россиян, из них 45% подчеркнули, что точно уверены в своем решении.

Напоминаем, что депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести в законопроект об изменениях в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков. Это значит, что Владимир Путин сможет выдвинуть свою кандидатуру в 2024 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ВЦИОМ выяснил, что женщины видят сны чаще мужчин.