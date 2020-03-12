ВЦИОМ выяснил, что женщины видят сны чаще мужчин

2% опрошенных видят сны только раз в год и реже. Фото:pixabay

2% опрошенных видят сны только раз в год и реже. Фото:pixabay

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил, что в России сны чаще снятся женщинам, чем мужчинам (73% и 65% соответственно).

Как сообщает РИА Новости, эксперты выяснили, что сны снятся жителям России с разной периодичностью: 26% опрошенных видят сны пару раз в неделю, 20%- ежедневно, 19% — лишь несколько раз в месяц. Еще 4% респондентов заявили, что к ним приходят сны несколько раз в год, а 2% видят сны только раз в год и реже.

Опрошенные мужчины и женщины признались, что в среднем спят по семь часов ночью.

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