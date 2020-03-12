UFC может отменить долгожданный бой Хабиба и Фергюсона

Причиной называют вспышку коронавируса. Поединок россиянина и американца хотят перенести в пятый раз.

Об этом стало известно сегодня, 12 марта. Обо всем сообщил президент промоушена, который, комментируя распространение коронавируса, не исключил возможность отмены боя между российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. К слову, в таком случае его перенесут в пятый раз.

Напоминаем, что до этого президент UFC Дэйна Уайт в социальных сетях пошутил о том, что коронавирус может отменить долгожданный поединок. Уже тогда многие напряглись и задумались, а шутка ли это.

Уайта несколько раз спрашивали о таком развитии событий, и он уверял, что Хабиб и Фергюсон обязательно подерутся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона. Между бойцами состоялась словесная перепалка, после которой соперников развели в разные стороны.