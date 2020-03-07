Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона

В Соединенных Штатах состоялась пресс-конференция, приуроченная к турниру UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.

В ходе традиционной дуэли взглядов Нурмагомедов пнул чемпионский пояс соперника, когда американский боец положил на пол свой трофей. Между соперниками состоялась словесная перепалка. После глава UFC Дэйна Уайт развел бойцов в разные стороны.

Нурмагомедов сразится с Фергюсоном 19 апреля в Бруклине.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Хабиб Нурмагомедов поделился секретом успеха.