Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона

Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона
Хабиб Нурмагомедов. Фото: Instagram khabib_nurmaghomedov

В Соединенных Штатах состоялась пресс-конференция, приуроченная к турниру UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.

В ходе традиционной дуэли взглядов Нурмагомедов пнул чемпионский пояс соперника, когда американский боец положил на пол свой трофей. Между соперниками состоялась словесная перепалка. После глава UFC Дэйна Уайт развел бойцов в разные стороны.

Нурмагомедов сразится с Фергюсоном 19 апреля в Бруклине.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Хабиб Нурмагомедов поделился секретом успеха.

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