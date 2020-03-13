В Южной Корее от коронавируса погибли 67 человек

В Южной Корее от коронавируса погибли 67 человек
Теперь число зараженных в стране выросло до 7979. Фото: Pixabay

В Южной Корее зафиксировано 110 новых случая заражения коронавирусом. Теперь число зараженных в стране выросло до 7979. При этом 67 заболевших COVID-19 умерли, 177 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Вспышка коронавируса в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Южная Корея занимает второе место после Китая по масштабу и скорости распространения эпидемии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что коронавирусом можно заразиться даже от человека, который бывал в Китае, но не имеет симптомов болезни. По словам ученых, источником коронавируса можно считать «нулевого пациента».

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