Сингапур запретил въезд из четырех стран ЕС из-за коронавируса

Власти Сингапура запретили въезд в страну тем, кто в последние 14 дней был в Италии, Франции, Испании и Германии. Это те европейские страны, где сложилась особенно неблагополучная ситуация с коронавирусом.

Этот запрет также касается транзитных пассажиров. Он вступит в силу в ночь на 16 марта, сообщает Strats Times. Кроме того, если на пограничном контроле у человека обнаружат симптомы коронавируса, то он будет вынужден пройти 14-дневный карантин, даже если диагноз не подтвердится.

Сингапур также закрывает свои порты для любых круизных судов без различия к месту регистрации.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий.

На сегодня в мире насчитывается 125 тыс. человек заболевших коронавирусом более чем в 110 странах, 4625 скончались, при этом 68 тыс. человек выздоровели и выписаны из больниц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.