После группового конфликта у ТРЦ на Лиговском возбудили уголовное дело

У торгово-развлекательного центра на Лиговском проспекте в Петербурге произошел групповой конфликт. Участников стычки доставили в отдел полиции для разбирательств.

В полицию вечером 12 марта поступило несколько сообщений от очевидцев. Свидетели сообщали о групповом конфликте у торгового центра. Участниками его стали люди в возрасте от 18 до 35 лет.

«Одному из участников инцидента потребовалась помощь медиков», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Полиция устанавливает причины конфликта и всех его участников. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на Лиговском проспекте неизвестные разрисовали припаркованный автомобиль. «Художники» попали на записи камер наблюдения.