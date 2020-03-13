В Петербурге задержан лжеводопроводчик, который украл у пенсионерки 113 тыс. рублей

В Петербурге пенсионерка стала жертвой мошенников, которые под предлогом проверки утечки воды украли у нее деньги.

Инцидент произошел вечером 10 марта. Как стало известно gazeta.spb.ru, в квартиру 83-летней пенсионерки, проживающей в квартире одного из домов по Павловской улице в Колпино, под предлогом проверки протечки воды пришли двое неизвестных. После того, как они ушли пенсионерка обнаружила пропажу 113 тысяч рублей.

Полиция задержала подозреваемого у дома 6 по 3-му Рабфаковскому переулку. Им оказался 27-летний неработающий петербуржец. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе Петербурга доверчивая пенсионерка лишилась почти полмиллиона рублей. Женщина назвала коды от своих банковских карт «компьютерным мастерам».