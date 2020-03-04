Пенсионерка отдала 470 тысяч за очистку компьютера от вируса

В Московском районе Петербурга доверчивая пенсионерка лишилась почти полмиллиона рублей. Женщина назвала коды от своих банковских карт «компьютерным мастерам».

В полицию вечером 3 марта обратилась 86-летняя пенсионерка, проживающая в одном из домов по Бассейной улице. Она сообщила, что в понедельник передела две банковские карты и назвала коды трем неизвестным в счет оплаты за работу по чистке компьютера от вируса.

«Впоследствии злоумышленники сняли с банковских счетов пенсионерки 470 тыс. 000 рублей», — уточнили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Злоумышленников разыскивает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе Петербурга 82-летняя пенсионерка лишилась 200 тыс. рублей.