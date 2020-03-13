Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы отложили на неопределенный срок

Все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированные на следующей недели, перенесены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Решение принято в связи с распространением коронавирусной инфекции. Отменены матчи 1/8 финала 17 и 18 марта, все матчи 1/8 финала Лиги Европы 19 марта, а также матчи молодежной лиги УЕФА, запланированные на 17 и 18 марта.

«Решение о дате проведения матчей будут сообщено своевременно», — уточнили в УЕФА.

Число заболевших коронавирусом превысило более 130 тыс. человек. Порядка 4,7 тыс. случаев имеют летальные исходы. Инфекция распространилась в более чем 110 странах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что УЕФА провел экстренное совещание по поводу возможного переноса или отмены чемпионата Европы-2020 из-за вспышки коронавируса.