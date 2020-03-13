Петербуржцев в выходные ждут -5 градусов и снег

В выходные в городе возможен снег. Фото: pixabay

В выходные в городе возможен снег. Фото: pixabay

В выходные в Петербург придет похолодание. Снижение температуры воздуха начнется с субботы. На дорогах возможна гололедица.

Завтра, 14 марта, горожан ждет снег и минусовая температура. Так, в ночь на субботу столбики термометров опустятся до -3…-5 градусов, днем будет немногим теплее — от 0 до -2 градусов.

Как сообщило ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», не исключается и снег.

Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» сыграет несколько домашних матчей без зрителей из-за вспышки коронавируса.