Петербуржцев в выходные ждут -5 градусов и снег

Петербуржцев в выходные ждут -5 градусов и снег
В выходные в городе возможен снег. Фото: pixabay

В выходные в Петербург придет похолодание. Снижение температуры воздуха начнется с субботы. На дорогах возможна гололедица.

Завтра, 14 марта, горожан ждет снег и минусовая температура. Так, в ночь на субботу столбики термометров опустятся до -3…-5 градусов, днем будет немногим теплее — от 0 до -2 градусов.

Как сообщило ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», не исключается и снег.

Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» сыграет несколько домашних матчей без зрителей из-за вспышки коронавируса.

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