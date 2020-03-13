«Зенит» сыграет несколько домашних матчей без зрителей из-за коронавируса

Меры также коснутся полуфинала Кубка России против «Спартака» (23 апреля), если он пройдет в Петербурге. Фото: pixabay

Меры также коснутся полуфинала Кубка России против «Спартака» (23 апреля), если он пройдет в Петербурге. Фото: pixabay

Власти Петербурга ввели запрет на проведение массовых мероприятий из-за вспышки коронавируса. В связи с этим «Зенит» проведет матч с «Уралом» при полных трибунах, а вот последующие несколько домашних игр, вероятно, состоятся без зрителей.

В пятницу,13 марта, губернатор города Александр Беглов подписал постановление о запрете проведения в городе мероприятий численностью свыше тысячи человек. Как сообщили в пресс-службе правительства Петербурга, данная мера вступит в силу 16 марта и продлится до 30 апреля.

Матч 22-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Уралом» пройдет 14 марта, а это значит, что его смогут посетить болельщики.

Без зрителей пройдут матчи против «Крыльев Советов» (5 апреля) и «Сочи» (26 апреля).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за коронавируса в Петербурге запретили мероприятия от 1 тысячи человек.