Матч «Зенита» отменят, если коронавирус диагностируют у 548 петербуржцев

Пока что в Петербурге наличие заболевания подтвердили у двух человек.

Об этом стало известно сегодня, 11 марта. Обо всем сообщает «Мойка78». Матчи «Зенита» на «Газпром Арене» могут отменить только в том случае, если в Санкт-Петербурге коронавирусом заразятся более 500 человек. До тех пор отменять массовые мероприятия не собираются. Под угрозой пока находятся домашний матч «сине-бело-голубых», концерты Scooter (12 марта) и Егора Крида (31 марта), но они с большой вероятностью состоятся. Губернатор Александр Беглов отметил, что в Москве другая статистика, а в Петербурге все в порядке и переживать пока не о чем.

Напоминаем, что в последний раз проведение массовых мероприятий запретили 11 лет назад, когда по городу распространился вирус A H1N1.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сборная России и Молдавии сыграют без зрителей из-за коронавируса. В аналогичной ситуации оказался товарищеский матч Молдавия – Андорра, который должен пройти в Тирасполе немного раньше.