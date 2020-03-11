Сборная России и Молдавии сыграют без зрителей из-за коронавируса

Товарищеский футбольный матч между сборными России и Молдавии, вероятно, будет проходить при полностью пустых трибунах.

Причиной закрытого режима проведения игры стала эпидемия коронавируса. В рамках предупреждения распространения опасной инфекции было принято решение не допускать зрителей до соревнования. Встреча назначена на 31 марта и состоится в Кишиневе.

В аналогичной ситуации оказался товарищеский матч Молдавия – Андорра, который должен пройти в Тирасполе немного раньше, 26 марта. По крайней мере, сейчас эти встречи все еще в силе, в то время как в Италии вовсе отменили все спортивные мероприятия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольный матч ЦСКА — «Зенит», который пройдет в столице, по той же причине пустят не более пяти тысяч зрителей. Новые меры будут действовать в отношении всех массовых мероприятий до 10 апреля.