На Чудновского водитель BMW выезжал со двора и попал в ДТП

В Невском районе Северной столицы произошло ДТП с участием двух иномарок. Машины столкнулись на выезде со двора.

Авария случилась сегодня, 13 марта, на улице Чудновского. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сести «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что водитель за рулем BMW, выезжая с дворовой территории, забыл о правилах и не пропустил иномарку Mitsubishi.

В результате столкновения обошлось без пострадавших.

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