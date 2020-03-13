На Куйбышева от здания отвалился кусок декоративной отделки

На Куйбышева от здания отвалился кусок декоративной отделки
Отвалился кусок декоративной отделки. Фото: vk.com/spb_today

На улице Куйбышева в Петербурге обвалился кусок декоративной отделки. Информации о пострадавших не поступало.

Все случилось сегодня, 13 марта, около 17 часов. Очевидцы поделились кадрами здания в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На фотографиях в соцсети «ВКонтакте» видно, что кусок отделки обвалился у дома 21 . Сотрудники коммунальных служб уже огородили место происшествия.

Припаркованных машин поблизости не оказалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП с участием BMW и Mitsubishi на улице Чудновского. Один из участников забыл о правилах.

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