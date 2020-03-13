Росгвардейцы задержали двух мужчин за многократные кражи в ТЦ на Энгельса

В Выборгском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которые ранее совершили кражи в разных магазинах одного торгового центра. Злоумышленники попались, когда снова нагрянули туда.

Все произошло в четверг, 12 марта, в магазине на проспекте Энгельса. В одном из обувных магазинов ТЦ сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшим сотрудникам рассказали, что 30 января в указанном магазине мужчина украл три пары обуви на 10 тыс. рублей, а 12 марта он пришел снова — его удалось вычислить с помощью техсредств, установленных в ТЦ.

Как сообщили в пресс-службе Выборгского отдела вневедомственной охраны, злоумышленника задержали и передали его сотрудникам отдела полиции.

Похожий случай произошел вечером того же дня. В указанном магазине вновь сработала кнопка тревожной сигнализации. На месте происшествия росгвардейцы поймали мужчину, который 20 января украл два смартфона. Его также передали правоохранителям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Куйбышева от дома отвалился кусок декоративной отделки.