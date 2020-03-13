«Трагическая отметка»: число жертв коронавируса достигло 5 тысяч

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебресиус заявил, что на сегодняшний день в мире от коронавируса Covis-2019 скончались более пяти тысяч человек, что превышает «трагическую отметку».

Как сообщает издание South China Morning Post, жертвами коронавирусной инфекции в мире стали 5096 человек. По данным портала Worldometer их число достигло 5122 человек, а данные Университета Хопкинса свидетельствуют от 5088 смертях.

Гендиректор ВОЗ заявляет, что по данным организации, всего в мире коронавирус диагностирован у более чем 132 тыс. человек. Заболевание зафиксировано в 123 странах и территориях. Он также отметил, что хуже всего ситуация обстоит в Европе, которая стала эпицентром пандемии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на сайте Минздрава появился раздел, посвященный коронавирусу.